Karwoche und Ostern im Dom

Für Christen ist Ostern das höchste Fest des Jahres. Entsprechend wird die Zeit zwischen der Feier vom letzten Abendmahl am Gründonnerstag und der Vesper des Ostersonntags im St.-Paulus-Dom besonders gefeiert. Dazu lädt das Bistum alle Gläubigen ein.

Die „Heilige Messe vom letzten Abendmahl“ mit Fußwaschung beginnt am Gründonnerstag (14. April) um 18.30 Uhr. Bischof Dr. Felix Genn zelebriert sie. Die Mädchenchöre am Dom gestalten die Messfeier musikalisch mit. Danach wird das Allerheiligste in den Westchor übertragen. Dort ist bis 24 Uhr die eucharistische Anbetung vorgesehen.

Am Karfreitag (15. April) um 7 Uhr zieht die Karfreitagsprozession aus dem Dom aus. Im Anschluss wird im Dom die Laudes, das Morgenlob, gesungen. Um 15 Uhr beginnt die „Feier vom Leiden und Sterben des Herrn“, ebenfalls mit dem Bischof. Es singt der Domchor St. Paulus. Der Dom wird am Karfreitag und Karsamstag bereits um 18 Uhr geschlossen, teilt das Bistum mit.

Die Osternacht im Dom in Münster

Die Feier der Osternacht, mit der die Kirche weltweit die Auferstehung Jesu Christi feiert und die sie deshalb heilig hält, beginnt am Samstag (16. April) um 22.30 Uhr mit der Segnung des Osterfeuers auf dem Domplatz. Der Heiligen Messe im Dom steht wiederum der Bischof vor. Es singt der Mädchenchor Vocalensemble der Dommusik. Für die Besucher wird der Dom um 21.30 Uhr geöffnet.

Am Ostersonntag (17. April) feiert Bischof Genn um 10 Uhr eine Heilige Messe. Es musizieren der Knabenchor Capella Ludgeriana und Streicher. Am selben Tag um 15 Uhr findet die Vesper im Dom statt, ebenfalls mit dem Bischof.

Schließlich wird am Ostermontag (18. April) Weihbischof em. Dieter Geerlings um 10 Uhr eine Heilige Messe feiern. Musikalisch gestaltet diese der Domchor St. Paulus. Die Vesper am Ostermontag um 15 Uhr findet mit gesanglicher Begleitung der Klarissen am Dom statt.

Sowohl Ostersonntag als auch Ostermontag sind im Dom außerdem heilige Messen um 7 Uhr, 8.15 Uhr, 11.45 Uhr und 18.30 Uhr.

Übertragungen im Internet

Interessierte können einige Gottesdienste live verfolgen. Unter www.bistum-muenster.de, www.paulusdom.de sowie auf den Kanälen des Bistums Münster bei Facebook und Youtube werden die Eucharistiefeier am Gründonnerstag um 18.30 Uhr, die Liturgie am Karfreitag um 15 Uhr sowie der Gottesdienst am Ostermontag um 11.45 Uhr im Internet übertragen. Letzterer kann zusätzlich über die Seite www.bistum-muenster.de/gehoerlos in Gebärdensprache verfolgt werden.

Anmeldungen zu den Gottesdiensten sind nicht nötig.