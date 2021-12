Kassalla feiert nach stillen Jahren laut

Die Kölner Band Kasalla startet im kommenden Herbst ihre Europatour unter dem Motto „Rudeldiere“. In Münster legt das Quintett am 17. September einen Stopp ein.

Die Band Kasalla geht auf „Rudeldiere“-Europatour. Nach stillen und leeren zwei Jahren feiern die fünf Jungs im kommenden Herbst und im Frühjahr 2023 das Leben richtig laut. Diesmal tourt die Kölner Band nicht nur durch die Republik, sondern durch Europa. Das Quintett hat sich in den vergangenen Jahren zu einem veritablen Zuschauermagneten entwickelt.

Fans in Deutschland und Nachbarländern

Nachdem die Kölner bei ihrem ersten „Ausflug nach weiter weg“ in 2014 noch in kleinen Clubs und Kneipen vor 100 bis 200 Zuschauern auftraten, kratzt die Band seit der Deutschlandtour im Frühling 2016 national regelmäßig an der 1000-Zuschauer-Marke. Touren im Herbst 2017 und Frühjahr 2019 führten die fünf Jungs neben bereits erspieltem Gebiet auch erstmals in die Schweiz und nach Österreich, nun kommen noch Tschechien, Belgien und die Niederlande hinzu, heißt es in einer Pressemitteilung zur Konzerttour.

Münster darf auf dieser Liste nicht fehlen. Am 17. September (Samstag) bespielt die Kasalla die Bühne im Jovel. Karten für das Konzert sind über Eventim und an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Der Ticketpreis (Stehplätze) beträgt 35,30 Euro inklusive Gebühr.