So geht es den Kegelbrüdern im Gefängnis von Mallorca

Seit mehr als drei Wochen sitzen acht Kegelbrüder in Untersuchungshaft auf Mallorca. Eine der wichtigsten Stützen in dieser schwierigen Zeit sind die beiden deutschen Seelsorger Holmfried Braun und Dirk Dietzel, die die Münsteraner am vergangenen Freitag im Gefängnis besucht haben. „Eine Premiere für die jungen Männer“, wie Pfarrer Braun erzählt. Denn normalerweise sind sie getrennt im Gefängnis untergebracht. Erstmals hätten sich alle acht in einem 90-minütigen Gespräch austauschen können – vis-a-vis in einem Stuhlkreis – ohne Wärter oder durch Glasscheiben getrennt.