Kein Durchkommen mehr für Autos an der Hittorfstraße

Die Hittorfstraße wird in Kürze für den Kfz-Durchgangsverkehr abgeriegelt. In der Nähe der Einmündung des Rottendorffwegs – zwischen den Hausnummern 53 und 54 – werden drei Sperrpfosten in die Fahrbahn eingelassen. Der mittlere dieser Pfosten ist herausnehmbar, Feuerwehr und Müllfahrzeuge können also passieren. Der Abstand zu den beiden äußeren, festen Pfosten beträgt jeweils 1,75 Meter, sodass auch Fahrräder mit Anhänger oder Lastenräder bequem hindurchpassen sollten.

