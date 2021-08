Kein zweiter Münster-„Tatort“ in diesem Jahr

Münster

Der Leichenfund im Boniburger Wald zieht am Mittwoch Schaulustige an, und Kommissar Thiel kommt in der 40. Folge des Münster-Tatorts in große Schwierigkeiten. Als „Bester TV-Film“ wurde jetzt zudem der Münster-Tatort „Limbus“ ausgezeichnet.

Karin Höller