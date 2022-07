UKM-Kita: Kinder gehen auf die Straße

Moritz (5) gehört in der Kita des UKM in den neun Streikwochen zu jenen, die es noch ganz gut haben – eigentlich. Seine Mutter Alena Gottschlich arbeitet in der Krankenversorgung, der Sohn darf nach der getroffenen Vereinbarung also verhältnismäßig häufig in die Notbetreuung. Gern geht Moritz aber nicht immer hin, denn sein allerbester Kita-Freund darf laut Streikvereinbarung nur sehr selten kommen – die Mutter ist gerade in Elternzeit. Darum ist der Donnerstagnachmittag für Moritz ein Höhepunkt, denn endlich sehen sich die Freunde wieder – bei der Demo für die Beendigung des Streiks, die die Kita-Eltern organisiert haben.

