Kinder sammeln Ideen für Berg Fidel

Kinder und Jugendliche der Primusschule aus Berg Fidel sind aktiv bei der Planung ihres Stadtteils. Die Ergebnisse sind jetzt in einer Ausstellung des Stadtteilhauses Lorenz Süd zu sehen.

Zum Austausch mit einer Schüler-Delegation der Primus-Schule trafen sich Oberbürgermeister Markus Lewe, Bezirksbürgermeister Wilfried Stein und Verwaltungsmitarbeitende in Berg Fidel.

Was sich aus dem Zusammenspiel von Tablets, einer passenden App und viel Kreativität entwickeln kann, zeigen 100 Schülerinnen und Schüler in Berg Fidel. Die Kinder und Jugendlichen der Primus-Schule Berg Fidel-Geist sowie junge Besucherinnen und Besucher des Stadtteilhauses Lorenz-Süd erkundeten kurz vor den Sommerferien ihren Stadtteil und sammelten Ideen für ein gutes Zusammenleben in Berg Fidel.

MEHR ZUM THEMA Stadt verschickte Fragebogen an die Haushalte Stadtteilbefragung in Berg Fidel

Ihre Wünsche und Vorstellungen präsentierten sie Oberbürgermeister Markus Lewe, Bezirksbürgermeister Wilfried Stein und Mitarbeitenden der Stadtverwaltung am Freitag bei einem Spaziergang vor Ort.

Zebrastreifen, insbesondere in Schulnähe, begrünte Dächer, bunte Stromkästen, Spielgeräte für Menschen im Rollstuhl sowie mehr Bänke, Laternen und Fahrradstellplätze machen die jungen Stadtforscher zum Thema.

Ausstellung bis zum 19. November

Mit Hilfe der App #stadtsache haben sie ihre Fundstücke auf Fotos, in Videos und als Tonaufnahmen festgehalten. Die Lerndesignerin und App-Entwicklerin Anke Leitzgen hatte die Schülerinnen und Schüler auf ihrer digitalen Expedition begleitet.

Im Stadtteilhaus Lorenz-Süd ist noch bis zum 19. November eine Ausstellung mit den Ergebnissen des Projektes zu sehen. Fünf Thementafeln haben die Kinder und Jugendlichen zwischen sieben und 16 Jahren dafür zusammengestellt.