Wissensdurst zahlt sich für Theo, Mia und Johannes aus

Theo (l.), Mia und Johannes waren im vergangenen Jahr besonders häufig bei der Kinderuni und haben darum an der Verlosung von Gewinnen teilgenommen. Die drei jungen Studierenden wurden in einem Hörsaal im Schloss geehrt.

Was die Lieblingsvorlesung von Mia und Johannes war, darüber müssen die beiden nicht lange nachdenken. „Die mit der Schokolade!“ Klar, da gab es für die ganz jungen Studierenden am Ende auch fair gehandelte Schokolade zum selbst probieren.

Die Vorlesung unter dem Titel „Von fairer Schoki und pupsenden Kühen – nachhaltig Handeln leicht gemacht!“ von Biggy-Nadine Wendt und Dr. Dörthe Masemann hat bei den Kindern Eindruck hinterlassen.

Vorlesung zur Urknall-Theorie

Doch auch die anderen Vorlesungen der Kinder-Uni Münster blieben in guter Erinnerung. Johannes erinnert sich sehr gerne an die Vorlesung über Ur­knall-Marterie bei Prof. Dr. Christian Klein-Bösing. Die eigentlich komplexen Themen werden auch für Kinder verständlich erklärt.

Mia, Johannes und Theo waren bei der Kinder-Uni besonders fleißig. An fast allen der sechs Vorlesungen für Kinder haben die Drei teilgenommen und am Ende auch die jeweiligen Wissensfragen richtig beantwortet: Für diese Leistung wurden sie nun von Yannic Kuhn von den Westfälischen Nachrichten und Christine Thieleke von der Universität Münster mit tollen Preisen ausgezeichnet.

Freikarten für den Allwetterzoo

Tierfreundin Mia kann sich über Freikarten für den Allwetterzoo Münster freuen, Abenteurer Johannes darf beim betreuten Klettern die Wände des Kletterzentrums „Big Wall“ erklimmen.

Theo erhält durch die LWL-MuseumsCard „Ich & Du“ freien Eintritt in allen Museen des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe. Darüber hinaus erhielten die Drei spannende Sachbücher von verschiedenen Verlagen und ein Kinder-Diplom der Universität Münster.

Neue Vorlesungsreihe startet am 3. März

Auch in diesem Jahr bieten die Universität Münster und die Westfälischen Nachrichten wieder die Kinder-Uni für wissbegierige Studierende in spe an. Am 3. März startet die Vorlesungsreihe mit der Vorlesung „Hören, machen, erforschen: Musik im Alltag und als Beruf“ der Professoren Michael Custodis und Stephan Froleyks.

Danach geht es thematisch über Ritter und Kinderbücher bis in die Niederlande. Auch dann wird es wieder für die fleißigsten Kinder spannende Preise zu gewinnen geben.