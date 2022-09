Warum eine münsterische Ärztin ein Kinderbuch schrieb

Es ist sicherlich kein Geheimnis, dass die beliebte Fahrrad- und Studierendenstadt Münster durch ihren einzigartigen Charme immer wieder auf große Beliebtheit trifft. Kaum verwunderlich, dass es die gebürtig aus Münster stammende und mittlerweile am münsterischen Universitätsklinikum arbeitende Ärztin Dr. Jennifer Mendes nach knapp zehn Jahren Städtefremdeln in Gießen und Hamburg zurück in ihre Heimat verschlug: „Es ist interessant, aber was Heimat wirklich bedeutet, versteht man vor allem dann, wenn man für längere Zeit in einer fremden Stadt gelebt hat. Und irgendwann war die Sehnsucht nach Münster bei mir so groß, dass feststand: Es geht zurück.“

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

NEUE News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper & ePaper-Archiv

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden WN ePaper & ePaper-Archiv

alle Artikel und Fotostrecken auf wn.de frei

WN-Apps für Smartphone und Tablet

endet automatisch