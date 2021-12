Kinderimpfstoff ist in Münster ab Mittwoch verfügbar

Voraussichtlich ab Mitte dieser Woche können Eltern ihre Kinder in Münster gegen das Coronavirus impfen lassen. Ob, wann und warum das Sinn machen könnte, dazu gibt Dr. Hendrik Oen eine erste Einschätzung.

Ab Mittwoch soll der Corona-Impfstoff für Kinder in Münster zur Verfügung stehen.

Dr. Hendrik Oen, Leiter der hiesigen Bezirksstelle der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe, geht davon aus, dass der Corona-Impfstoff für Kinder ab fünf Jahren spätestens ab Mittwoch in den Praxen in Münster zur Verfügung stehen wird. Der Großhandel, so Oen, habe zugesagt, ab Dienstag auszuliefern.