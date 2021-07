Im vergangenen Jahr hat das münsterische Jugendamt im Rahmen seines Schutzauftrags in 464 Fällen eine Einschätzung bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung vorgenommen. Das sind fast doppelt so viele Fälle wie 2014 – und rund 15 Prozent mehr als 2019, wie aus einer am Montag veröffentlichten Statistik des Landesamtes IT.NRW hervorgeht.

In 53 Fällen wurde schließlich eine akute Kindeswohlgefährdung festgestellt, in 157 Fällen eine latente Gefährdung. Letzteres heißt, dass die Frage, ob gegenwärtig eine Gefahr besteht, nicht eindeutig beantwortet, eine Kindeswohlgefährdung jedoch nicht ausgeschlossen werden konnte.

Vernachlässigung und Misshandlung

Keine Kindeswohlgefährdung, aber Hilfebedarf sah das Jugendamt in 145 Fällen, weder Gefährdung noch Hilfebedarf in 109 Fällen. In den Verfahren, in denen eine akute oder latente Kindeswohlgefährdung festgestellt wurde, waren laut statistischem Landesamt vor allem Anzeichen von Vernachlässigung sowie psychische und körperliche Misshandlung die häufigsten Gründe. Mehrfachnennungen waren nach Angaben des statistischen Landesamtes möglich.

85 mal von Bekannten oder Verwandten informiert

In 79 Fällen war das Jugendamt von Schulen oder Kindertagespflegeeinrichtungen informiert worden, in 85 Fällen von Bekannten oder Verwandten. Polizei, Gericht und Staatsanwaltschaft setzten in 88 Fällen das Jugendamt von einer möglichen Kindeswohlgefährdung in Kenntnis.

Im gesamten Regierungsbezirk gab es im vergangenen Jahr mehr als 7000 Verfahren wegen des Verdachts auf Gefährdung des Kindeswohls. In knapp 900 Fällen wurde eine akute Gefährdung festgestellt.