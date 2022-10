Horrorfilm „Smile“ sorgt auch im Cineplex für Ärger

Der Horrorfilm „Smile“, in dem unter anderem Sosie Bacon mitspielt, läuft seit vier Wochen in den deutschen Kinos. Er hat laut Ansgar Esch auch in Münster für Aufregung gesorgt.

Menschen fallen in Ohnmacht, fangen an zu weinen oder verlassen schreiend den Kinosaal: Der Horrorfilm „Smile – Siehst du es auch?“ ist seit Ende September in den deutschen Kinos zu sehen und wurde in dieser Zeit wie kaum ein anderer Film des Genres zum öffentlichen Gesprächsthema.