Kirchenschiff erstrahlt in neuem Glanz

Kirchenraum neu entdecken: Mit einer Lichtshow und viel Nebel war am Samstag die wiedereröffnete St.-Joseph-Kirche an der Hammer Straße zu erleben. Für die, die es verpasst haben – es war nicht die letzte Chance.

Der Altarraum der St.-Joseph-Kirche wurde am Samstag in buntes Licht getaucht.

Wer am vergangenen Samstagabend die St.-Joseph-Kirche an der Hammer Straße betrat, sah die Kirche in ganz neuem Licht: ohne Bänke, aber mit ganz viel Weihrauch und einer Lightshow.

Zur Wiedereröffnung der Kirche hat der Pfarreirat beschlossen, die ersten Tage noch keine Bänke in die Kirche zu stellen. „Wir wollten damit mal eine ganz neue Raumerfahrung schaffen“, erklärt Rike Bartmann aus dem Pfarreirat. Seit Juni 2022 war die Kirche wegen Renovierungsarbeiten geschlossen. Die Idee zur Lichtershow war recht spontan, Ende Dezember begannen die Planungen.

Am vergangenen Freitagabend kam dann die Firma „Schall und Rauch“ aus Nienberge mit gut 100 Strahlern in die Kirche und bereitete die ganze Nacht die Lichtershows vor. Um 7 Uhr verließen sie die Kirche wieder – dann wurde es zu hell, um weiterzuarbeiten.

Nebel und Weihrauch

Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Mit atmosphärischer Musik und rotierenden Strahlern wird der Altar in ein ganz neues Licht gerückt. In einem Moment schießen rote, schmale Lichter an die hohe Decke, im nächsten werden grelle, weiße Strahler direkt auf das Publikum gerichtet und der restliche Raum in Gelb getaucht. Dazu ist der gesamte Kirchenraum von dichtem Nebel und Weihrauch erfüllt.

Vor der Lichtershow am Samstag gab es einen kurzen Impuls mit musikalischer Begleitung von Winni Müller am Flügel. Unter anderem konnten die Besucherinnen und Besucher eigene Fürbitten formulieren: „Frieden“, „Zuversicht“, oder auch „Gemeinschaft“ lag ihnen besonders am Herzen. Rike Bartmann und Jan Baumann aus dem Pfarreirat führten durch den Impuls.

Wer die Lichtershow am Samstag verpasst hat, kann das Schauspiel noch am Montag und Dienstag (6. und 7. Februar) sehen. Von 18 bis 22 Uhr ist die Kirche wieder für die Lichtershow geöffnet. Am kommenden Freitag (10. Februar) findet zur Feier der Wiedereröffnung um 20 Uhr ein Orgelkonzert mit Hanno Liesner statt – dann wieder mit gewohntem Licht und Bänken im gesamten Kirchenraum. Die erste Eucharistiefeier nach dem Umbau ist am kommenden Sonntag (12. Februar) um 11.30 Uhr.