Die Spatzen pfeifen es von den Dächern: Der Kita-Navigator hat in Münster keine Freunde mehr. In Elternkreisen sowieso nicht, aber auch Politik und Verwaltung sind der Software offenbar nicht mehr wohlgesonnen und suchen nach Alternativen.

Die Situation um die Kinderbetreuung rückt mehr und mehr auch in den Fokus der lokalen Politik.

Der Kita-Navigator ist nicht erst seit der Panne im Februar in Münster ein Thema. Schon seit Jahren gab es immer wieder Diskussionen um die vom Zweckverband ITK Rheinland programmierte Software. Doch mit dem Stopp des aktuellen Vergabeverfahrens, welches in dieser Woche neu gestartet werden soll, könnte die Geduld der Verantwortlichen in Münster aufgebraucht sein. Darauf zumindest deutet unter anderem nun ein Antrag aus der Politik hin.

Die CDU-Ratsfraktion hat nun einen Antrag vorgelegt, in dem sie fordert, für den Zweck, den die Software erfüllt, eine Neuausschreibung vorzunehmen. Der Kita-Navigator sei ein großes und politisch nicht akzeptables Ärgernis für die Eltern. Nach mehreren Optimierungen müsse jetzt ein System eingeführt werden, das auf Dauer zuverlässig sei, schreibt die CDU unter anderem in ihrem Antrag.

„Was passiert ist, darf nicht passieren“

Und auch aus der beim Thema wochenlang sehr zurückhaltenden Verwaltung sind mittlerweile kritische Töne zu vernehmen. Man sei mit den gesamten Abläufen nicht zufrieden, äußerte Stadtdirektor Thomas Paal auf Nachfrage unserer Redaktion. Nach dem jetzigen Verfahren werde man daher auch andere Lösungen prüfen.„ "Was passiert ist, darf nicht passieren"“, darf man diesen Satz Paals getrost als Kritik am Kita-Navigator verstehen, auch wenn er diese nicht eindeutiger äußert.

Im Gespräch wies Paal aber auch darauf hin, dass der Wechsel eines Systems nicht von heute auf morgen möglich sei. Nicht nur, weil auch die Träger damit arbeiten würden, sondern auch, weil alles finanziell abgesichert sein müsse.

Betreuungsnotstand wird größer

Doch nicht nur das gescheiterte erste Vergabeverfahren ist für viele Eltern junger Kinder ein Problem. Das noch deutlich weitreichendere Problem ist der abzusehende Betreuungsnotstand auf die kommenden Jahre hinaus. Die CDU regt nun an, kurzfristig einen runden Tisch mit allen relevanten Akteuren einzuberufen. Doch nicht nur das, die Christdemokraten formulieren auch ein – hochgestecktes – Ziel. Allen Kindern, die bislang keinen Betreuungsplatz bekommen hätten, solle kurzfristig Hilfe geleistet werden, um eine Betreuung ab dem Kitajahr 2023/24 zu ermöglichen.

Dafür bringt die CDU unter anderem auch „gruppenbezogene Elterndienste“ und „nicht pädagogische Kräfte, die die Fachkräfte entlasten“ in den Diskurs ein. Darüber hinaus müsse bei den Arbeitgebern um Verständnis und Flexibilität für arbeitende Eltern geworben werden.