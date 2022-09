Geschlossene Gruppen und düstere Aussicht in Kitas

In den Kitas in Münster ist der Fachkräftemangel deutlich spürbar.

Im Frühsommer war das Problem des Fachkräftemangels in den Kitas am Beispiel der Kita am Normannenweg in Gremmendorf besonders virulent geworden. Gruppen mussten länger geschlossen werden, weil die Personaldecke hinten und vorne nicht mehr reichte.