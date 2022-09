Neue Mega-Kita: Emotionale Debatte um Verkehrssituation

An der Sonnenstraße entsteht aktuell Münsters größte Kita. Doch für die etwa 180 Kinder braucht es auch einen sicheren Hin- und Rückweg. Die Frage, ob die Promenade dafür in Frage kommt, bietet ordentlich Konfliktpotenzial.

Hier sieht man deutlich, dass das Gelände des ehemalige Hauptzollamtes, das zu einer riesigen Kita umgebaut wird, direkt bis an die Promenade heranreicht. Eine Erschließung der Kita von dieser Seite per Fahrrad lehnt die Stadtverwaltung kategorisch ab.

Die Verlockung ist groß, entsprechend heftig war auch die Debatte in der Sitzung der Bezirksvertretung Mitte am Dienstagabend. Es geht um Münsters größte Kita, die derzeit an der Sonnenstraße entsteht. Das Umfeld ist dicht bebaut, die Straßen sind schmal – und inmitten dieser buchstäblich beengten Situation sollen künftig Tag für Tag 180 (!) Kinder zur Kita gebracht und später auch wieder abgeholt werden. Nicht zu vergessen 35 Bedienstete, die hier arbeiten sollen.