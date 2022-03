Klare Grenzen – klare Perspektive

Jugendliche Intensivtäter halten Jugendamt, Polizei und Staatsanwaltschaft gleichermaßen auf Trab. Vor diesem Hintergrund ist es sinnvoll, wenn sie eng zusammenarbeiten, am besten sogar Tür an Tür. Im „Haus des Jugendrechts“ ist dies jetzt Realität geworden.

Wenn Jugendliche oder junge Erwachsene straffällig werden, ist das für ihre Eltern meist ein Schock. Doch NRW-Justizminister Peter Biesenbach konnte bei der feierlichen Eröffnung der neuen Einrichtung „Haus des Jugendrechts“ in Münster für die meisten Entwarnung geben: „90 Prozent dieser Straftäter stehen nur einmal vor Gericht.“ Bei rund fünf Prozent der Klientel seien es bis zu fünf Gerichtstermine, bei weiteren fünf Prozent mehr als fünf Gerichtstermine.

Genau dann ist der Punkt erreicht, dass die jugendlichen Intensivtäter zu einem Fall für das „Haus des Jugendrechts“ werden. Dieses gibt es jetzt auch in Münster, genauer gesagt im Gebäude der früheren Oberpostdirektion am Hohenzollernring.

Im „Haus des Jugendrechts“ wird der Umgang mit jungen Menschen, die stehlen, sich prügeln, mit Drogen handeln auf andere Weise mit dem Gesetz in Konflikt kommen, nicht neu erfunden. Da sich aber sowohl Polizei und Staatsanwaltschaft als auch die Jugendhilfe mit dieser Problemgruppe beschäftigen müssen, lag es nahe, dass die Expertinnen und Experten auch Tür an Tür und auf einem Flur arbeiten. Vier Caritas-Bedienstete verstärken das Team.

Vernehmungen dauern nicht so lange

Jens Frobel, Leiter der Staatsanwaltschaft Münster, hat in den ersten drei Monaten, in denen die Zusammenarbeit läuft, schon einen praktischen Vorteil ausfindig gemacht. Dauerte die Vernehmung jugendlicher Intensivtäter bislang meist vier bis sechs Wochen, so erledige das „Haus des Jugendrechts“ dies in zwei Wochen.

Die Personengruppen, die dieses Expertengremium so auf Trab hält, ist laut Polizeipräsident Falk Schnabel sehr klein, männlich und zwischen 16 und 19 Jahre alt. Bei diesen Jugendlichen, davon ist Schnabel überzeugt, müsse noch der alte Satz „Erziehung vor Strafe“ gelten. „Aber Erziehung ist keine polizeiliche Kernkompetenz“, freute sich der Polizeipräsident auf die Kooperation mit der Jugendhilfe. Oder wie es Biesenbach ausdrückte: „Härtere Strafen können keine Erziehungsdefizite ausgleichen.“ Stadtdirektor Thomas Paal, zugleich Jugenddezernent der Stadt Münster, wies darauf hin, dass die „Erziehung zu einer gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit“ das Ziel jeder Jugendhilfe sein müsse.

Zum Thema : Haus des Jugendrechts Foto: Das neue Haus des Jugendrechts ist das sechste seiner Art in NRW. Weitere Standorte sind Köln, Paderborn, Essen, Dortmund und Oberhausen. In der Einrichtung, die in der früheren Oberpostdirektion am Hohenzollernring untergebracht ist, arbeiten insgesamt 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus drei Behörden zusammen. Dies sind das Jugendamt der Stadt Münster, die Staatsanwaltschaft Münster sowie das Polizeipräsidium Münster. Behördenübergreifend kümmert sich das Haus des Jugendrechts um jugendliche Intensivtäter. Von der Zusammenarbeit ganz unterschiedlicher Expertinnen und Experten verspricht sich das Land sehr viel. ...

Kernstück der Arbeit im „Haus des Jugendrechts“ sind die sogenannten Fallkonferenzen, bei denen alle Teammitglieder – jeweils aus der eigenen fachlichen Perspektive – eine Bewertung des Sachverhaltes abgeben. Jugendliche Intensivtäter sollen einerseits klare Grenzen aufgezeigt bekommen, zugleich aber auch eine Perspektive erhalten.

Für eine solche Arbeit, so Thomas Paal, „ist ein echtes Haus des Jugendrechts besser geeignet als ein virtuelles.“