Studis lieben Loop – Senioren meiden ihn

Die Stadtwerke möchten den im Test befindlichen Kleinbus-Service "Loop" modifizieren. Viele Kommunalpolitiker kündigen Widerstand an.

Die Kritik an den Loop-Fahrzeugen der Stadtwerke („ÖPNV auf Bestellung“) reißt nicht ab. Nach den Bezirksvertretungen Hiltrup und West hat auch die Bezirksvertretung Mitte in ihrer Sitzung am Dienstagabend parteiübergreifend erklärt, dass man nicht bereit sei, den Wegfall einer telefonischen Buchung sowie die geplante Einführung einer regulären Schutzgebühr von einem Euro mitzutragen.