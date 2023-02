Heftiger Streit über Ratsbeschluss zur Klimaneutralität bis 2030

Brief an Oberbürgermeister

Kleiner Brief, große Wirkung: Mit der Klimaschutzbewegung im Rücken hat der Kinderhauser Christian Ladleif bei Oberbürgermeister Markus Lewe nachgefragt, was aus dem im August 2020 gefassten Ratsbeschluss geworden sei, wonach die Stadt Münster bis 2030 klimaneutral werden soll. „Ich habe den Eindruck, dass die Verwaltung diesem Beschluss nicht gefolgt ist.“ Es gebe, so die Kritik, bislang keinen „konkreten und verbindlichen Maßnahmenplan“, überdies mangele es auch an Zieldaten, „wie viel CO2 pro Jahr in welchen Bereichen eingespart werden soll“.