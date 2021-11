Knapp 300 UKM-Mitarbeiter beteiligen sich an Warnstreik

Die Gewerkschaft Verdi hat zum Streik an Uniklinken aufgerufen. Am Mittwochmorgen haben auch knapp 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Uniklinikums Münster (UKM) ihre Arbeit niedergelegt. Gestreikt wird vor allem für eine bessere Bezahlung.

Einen Tag nach Köln, Düsseldorf und Essen machen auch die Beschäftigten an den Universitätskliniken in Münster und Bonn am Mittwoch mit Warnstreiks auf ihre Probleme aufmerksam. Hintergrund ist die ergebnislose zweite Verhandlungsrunde im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes zwischen den Gewerkschaften und den Ländern. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hatte zu den Warnstreiks aufgerufen.

In Münster beteiligten sich am Mittwochmorgen knapp 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Uniklink Münster (UKM) an der Streikkundgebung, die auf dem Klinikgelände an der Domagkstraße stattfindet. Das hat auch Auswirkung auf den Betrieb am UKM: Das Klinikum hatte bereits vorab angekündigt, dass mehrere Stationen und OP-Säle geschlossen werden.

An der Domagkstraße findet am Mittwochmorgen der Streik statt. Foto: Karin Völker

Notdienstvereinbarung zwischen Klinik und Verdi

Für die Dauer des Streiks haben Verdi und die Klinik eine Notdienstvereinbarung geschlossen, um die Patientenversorgung sicherzustellen. Dies gelte speziell für Notfälle, Unfallopfer, Kinder, herzkranke oder krebskranke Patientinnen und Patienten.

Die Gewerkschaften fordern für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst der Länder eine Einkommenserhöhung um fünf Prozent, mindestens aber 150 Euro bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Neben den Mitarbeitern der Uniklinik sind auch Mitarbeiter der Westfälschen Wilhelms-Universität (WWU) und der Fachhochschule (FH) zum Streik aufgerufen.