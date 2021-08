Kollmann will in den Landtag

Am 26. September ist Bundestagswahl – und schon im Mai 2022 folgt die Landtagswahl in NRW. Erste Kandidaten dafür stehen bereits fest, andere werden in den nächsten Tagen nominiert.

Die mit Spannung erwartete Bundestagswahl am 26. September rückt näher. Doch im Hintergrund haben die Parteien in Nordrhein-Westfalen schon eine weitere Wahl in den Blick genommen. In den kommenden Tagen will die SPD in Münster ihre Kandidaten für die Landtagswahl am 15. Mai nächsten Jahres nominieren.