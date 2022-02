Komplizierte Bombenentschärfung am Mittelhafen 

Ein verformter Zünder sorgte am Mittelhafen für eine komplizierte und zeitraubende Entschärfung eines Blindgängers. Der Kampfmittelräumdienst war bestens beschäftigt – andere Arbeitnehmer hingegen hatten früh und unverhofft Feierabend.

Feuerwerker des Kampfmittelräumdienstes brauchten Stunden, ehe die Bombe am Hafen erfolgreich entschärft war (v.l.): Detlef Jungfermann, Peter Asmussen und Horst Schöwe.

Komplizierte Entschärfung eines Bombenblindgängers gestern am Stadthafen: Erst am späten Nachmittag gegen 17 Uhr konnte der Kampfmittelräumdienst Entwarnung geben, zuvor waren zwei Feuerwerker stundenlang mit dem Relikt aus dem Zweiten Weltkrieg beschäftigt. Eine der beiden Zünder hatte sich offenbar durch den Aufprall vor Jahrzehnten derart verformt, dass er nur schwer entfernt werden konnte.

Um kurz vor 9 Uhr ging der erste Notruf bei der Feuerwehr ein, die schickte sofort ein Erkundungsteam zur Baustelle an der Straße Am Mittelhafen. Entdeckt wurde im Erdreich bei Baggerarbeiten eine 250 Kilogramm schwere Fliegerbombe, die nach Experteneinschätzung direkt an Ort und Stelle unschädlich gemacht werden musste.

💣Der #BlindgängerMS am Mittelhafen ist entschärft! 💣

Die Sperrungen sind aufgehoben, die Evakuierung ist beendet. Danke an alle Beteiligten. @BezRegArnsberg #imEinsatzfürMünster pic.twitter.com/FWhpwKXE58 — Feuerwehr Münster (@Feuerwehr_MS) February 15, 2022

Impfzentrum und Stadthaus 3 waren erreichbar

Es wurde ein Evakuierungsradius von 250 Metern eingerichtet, der Stadthafen geschlossen. Allerdings blieben das Impfzentrum im Jovel und auch das Stadthaus 3 erreichbar und mussten nicht geräumt werden. Das Parkhaus am Stadthaus 3 wurde dagegen geschlossen. Insgesamt 90 Einsatzkräfte waren aktiv. Viele Beschäftigte in Büros wurden vorzeitig in den Feierabend geschickt, auch Postzusteller konnten nicht zurück zu ihrem Verteilzentrum.