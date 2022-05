Ehemaliger Direktor des Zentrums für Niederlande-Studien verabschiedet

In 22 Jahren als Direktor des Zentrums für Niederlande-Studien hat Professor Dr. Friso Wielenga vieles erlebt. Doch als ihn am Mittwoch bei seiner, wegen der Pandemie nachgeholten, Verabschiedung in den Ruhestand der niederländische Botschafter Ronald van Roeden in der Aula des Schlosses nach vorne bittet, da hat auch Wielenga keine Ahnung, was ihn erwartet. Nur Augenblicke später schmückt auf Geheiß des niederländischen Königs der Orden von Oranien-Nassau, ein niederländischer Verdienstorden, das Sakko Wielengas. Es ist buchstäblich die Krönung eines launigen Nachmittags, auf den Wielenga nicht nur einige Monate warten musste, sondern der Belohnung für ein Leben voller Verdienste um gleich zwei Länder ist.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

NEUE News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden WN ePaper

alle Artikel und Fotostrecken auf wn.de frei

WN-Apps für Smartphone und Tablet

endet automatisch