Kontakte und Reisen möglichst vermeiden

Münsters Corona-Inzidenz entwickelt sich inflationär in die Höhe. Am Freitag lag der Wert bei 900. In den Nachbarkreisen Warendorf und Coesfeld hat die Inzidenz die Marke 1000 überschritten. Die Stadt Münster teilte mit über 1000 Neuinfektionen einen neuen Höchststand mit. „Zum Lagebild gehört, dass die Situation in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und anderen Bereichen der Kritischen Infrastruktur bislang stabil gehalten werden konnte“, sagt Krisenstabsleiter Wolfgang Heuer.

