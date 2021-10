Kostenlos in vier Ausstellungen

Aktion im LWL-Museum für Naturkunde am Dienstag und Mittwoch

Münster

Vier Ausstellungen sind derzeit im LWL-Museum für Naturkunde in Münster zu sehen. Diese können Besucher am Dienstag und Mittwoch völlig kostenfrei erkunden: Das Museum erlässt den Gästen an diesen Tagen den Eintritt.