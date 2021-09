Kran stürzt auf das Hallenbad Ost

Während Sanierungsarbeiten ist am Mittwoch gegen 13 Uhr ein Kran auf das Dach des Hallenbades Ost gestürzt.

Wie eine Sprecherin der Stadt mitteilt, sei dabei niemand verletzt worden. Es habe am Mittwoch kein öffentlicher Schwimmbetrieb stattgefunden, das Schulschwimmen sei zum Zeitpunkt des Unfalls bereits beendet gewesen. In dem Schwimmbad am Mauritz-Lindenweg hätte sich zwar Bad-Personal aufgehalten, das einen lauten Knall gehört hätte, ihnen sei aber nichts passiert.

Ein Kran ist auf das Hallenbad Ost gefallen. Foto: Oliver Werner

Höhe des Schadens noch unbekannt

Als Ursache für den Unfall werde ein gerissenes Seil vermutet. Am Abend lag der Kran noch auf dem Dach. Von außen sei laut Stadtsprecherin zunächst kein Schaden erkennbar gewesen. Der Sachschaden könne noch nicht beziffert werden.

Am Donnerstag sollen Statiker die betroffenen Gebäudeteile untersuchen. Deshalb bleibt das Ostbad auch am Donnerstag geschlossen.