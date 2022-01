Kremer legt Mandat nieder – Joksch hört in Gremien auf

Ohne großes Aufheben hat sich ein bekanntes Gesicht von der kommunalpolitischen Bühne zurückgezogen: Der frühere Stadtbaurat und langjährige Grünen-Ratsherr, Gerhard Joksch, ist nicht länger als sachkundiger Bürger im Planungsausschuss des Rates und im Aufsichtsrat der städtischen Entwicklungsgesellschaft Konvoy. „Aus gesundheitlichen Grünen“ hat Joksch seine politische Arbeit in diesen Gremien kürzlich beendet.

Schon bei der Kommunalwahl 2020 war Joksch nach elf Jahren im Rat nicht mehr angetreten. Allerdings hatte seine Ehefrau Ingrid Kremer bei dieser Wahl ein Ratsmandat im Stadtbezirk Mauritz-Mitte für die Grünen errungen. Dieses legt sie nach eigener Aussage „aus persönlichen Gründen“ und unter Verweis auf ihr Zeitbudget nieder.

Gesundheitliche und persönliche Gründe

Wer Kremers Nachfolge antritt, haben die Grünen noch nicht abschließend geklärt, heißt es aus der Fraktionsgeschäftsstelle. Bis zur nächsten Ratssitzung am 9. Februar soll die Personalie aber klar sein.

Vor seinem Gang in die Kommunalpolitik war Gerhard Joksch von 1998 bis 2006 Stadtbaurat in Münster. Nach seiner Abwahl engagierte sich der heute 70-Jährige ab 2009 als Ratsherr für die Grünen im Rat. Ab 2014 bis zu seinem Ausscheiden im Rat war der durchaus streitbare Politiker einer von drei ehrenamtlichen Bürgermeistern in Münster. Infolge von Überschneidungen mit seiner beruflichen Tätigkeit als Planer von Windenergieprojekten musste Joksch 2017 als Stadtwerke-Aufsichtsratschef zurücktreten.