Kreuzviertel: Fleischerei Eschrich schließt

Rainer Eschrich und Grazyna Stegel sind seit Jahrzehnten ein eingespieltes Team in der Fleischerei Eschrich, die nach 50 Jahren an der Melchersstraße im Kreuzviertel Ende Mai ihre Pforten für immer schließt.

Eigentlich hätte in diesem Jahr ein rundes Jubiläum gefeiert werden können: 50 Jahre Fleischerei Eschrich an der Melchersstraße im Kreuzviertel. Doch daraus wird nichts. Am 28. Mai wird Rainer Eschrich die Ladentür hier für immer abschließen. „Danach werden wir uns nur noch auf unseren Catering-Service konzentrieren“, kündigt er an und bedankt sich herzlich für die mitunter Jahrzehnte währende Treue der vielen Stammkunden. Er schließt eine wirtschaftlich gut laufende Fleischerei, wie er betont. „Das Problem ist der Mangel an qualifiziertem Fachpersonal im Verkauf.“