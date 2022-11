Umstrittener Brief zum Kreuzviertel-Parken wirft Fragen auf

Ein Volt-Politiker kritisierte jüngst einen von Oberbürgermeister Markus Lewe unterzeichneten Brief, in dem es um die Parksituation im Kreuzviertel geht. Jenseits der inhaltlichen Debatte stellt sich die Frage: Wie konnte das passieren? Ein Kommentar.

Wo und wie darf im Kreuzviertel geparkt werden? Zu diesem Themenkomplex hat die Stadt Münster jüngst einen Brief verschickt, den man besser anders formuliert hätte.

Der frühere Bundeswirtschaftsminister Jürgen Möllemann musste 1993 zurücktreten, weil auf dem Geschäftspapier seines Ministeriums und mit seiner Unterschrift ein Brief verschickt wurde, in dem für einen Einkaufschip geworben wurde. Zur „Entschuldigung“ sagte Möllemann später, er habe am betreffenden Tag viele Briefe unterschreiben müssen.