Kreuzviertelkneipe eröffnet mit Straßenfest

Das Kreuzviertel wird um einen Anziehungspunkt reicher. Am Wochenende eröffnet die neue Viertelkneipe „Lowinerei“ in der Finkenstraße mit einem Straßenfest. Acht junge Unternehmer haben hier Besonderes vor.

Über 100 Jahre altes denkmalgeschütztes Gemäuer, neues Konzept. An diesem Samstag wird die Eröffnung der neuen Kreuzviertelkneipe „Lowinerei“ mit einem Straßenfest in der Finkenstraße gefeiert. Dass es an genau dem Tag ist, an dem eigentlich das Kreuzviertelfest stattfinden sollte, „ist aber Zufall“, sagt Geschäftsführer Philip Nenno. Die Identifikation mit dem Viertel ist allerdings Teil der Firmenphilosophie.