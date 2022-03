Krieg treibt Brotpreise in die Höhe

Deutschlands Landwirte warnen vor „Preissprüngen in bisher ungekanntem Ausmaß“ bei Lebensmitteln infolge des Ukraine-Krieges. Auch die Brotpreise könnten ansteigen, heißt es in einem Papier des Deutschen Bauernverbandes (DBV).

Für Brot und Brötchen müssen Münsteranerinnen und Münsteraner künftig wohl tiefer in die Tasche greifen. Denn Bäckereien haben mit einem massiven Anstieg der Produktionskosten zu kämpfen. Wie stark die Preise für Backwaren steigen werden, dazu will Georg Krimphove, Obermeister der Bäckergilde in Münster, keine Prognose abgeben. Zu ungewiss seien die Entwicklungen auf dem Markt in Zeiten des Krieges in der Ukraine. „Sagen wir‘s so: Ich würde mich wundern, wenn die Preise gar nicht erhöht würden“, sagt Krimphove.