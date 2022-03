Student aus Münster sitzt in der Ukraine fest: „Ich habe große Angst“

Es sollte ein Besuch bei der Familie in Kiew werden, schließlich sind Semesterferien. Doch für einen Studenten aus Münster endete diese Reise im Horror des Kriegs – gefangen in der eigenen Heimat. Ein Gespräch mit Alex (22).

Eigentlich studiert der 22-Jährige Alex in Münster. Jetzt sitzt er bei seinen Großeltern nahe Kiew fest. Er sorgt sich um seine Familie in Kiew.

Er wollte in den Semesterferien nur seine Familie in Kiew besuchen. Anfang Februar flog Alex, wie ihn seine Freunde in Münster nennen, in die ukrainische Hauptstadt. „Ich habe nicht erwartet, dass Putin den Krieg anfängt“, erzählt der 22-Jährige im Videogespräch. Alex spricht ukrainisch, russisch – und fließend deutsch. Aber ein „Guten Tag“ bringt er nur schwer über die Lippen. „Hier ist nichts Gutes zu sagen.“