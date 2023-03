Kriminalklassiker: Ein Mörder geht im Schneesturm um

Die Theatergruppe Heilig Kreuz probt zurzeit an ihrer 21. Produktion. Mit Agatha Christies „Mausefalle“ in ihrer ganz eigenen Bühnenbearbeitung von Johannes Willenberg und unter der Regie von Ruth Koch knüpft die Holy Cross Theatre Company dabei an die erste Aufführung im November 2000 in Heilig Kreuz an.

Zum Inhalt: Im Winter 1954 wird in London die alte Mrs. Lion an ihrer Haustür erwürgt. Währenddessen wird tief in der Provinz eine neue Gästepension eröffnet. Kann es sein, dass beides zusammenhängt? Was, wenn ein Mörder auf dem Weg nach Berkshire ist, um mitten im Schneesturm sein Unwesen zu treiben?

Mörder finden, Preis gewinnen

Die Zuschauer haben die Gelegenheit, den Fall rund um ein Dutzend skurriler Figuren in der Pause selbst zu lösen und vielleicht einen Preis zu gewinnen, der aus dem Keller eines Königs stammen könnte, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Mit ihrer typischen Mischung aus Spannung und Humor sorgt die Holy Cross Company dafür, dass das nicht leicht wird – aber vergnüglich.

Premiere ist am Freitag (10. März) in der Aula des Pascal-Gymnasiums, Uppenkampstiege 17. Weitere Vorstellungen sind am 11., 12., 17. und 18. März. Beginn am Sonntag ist um 17 Uhr, an den anderen Tagen um 20 Uhr.

Karten gibt es zum Preis von zehn (ermäßigt acht) Euro im Pfarrbüro Heilig Kreuz, Hoyastraße 22, zu den Öffnungszeiten oder an der Abendkasse. Kartenreservierungen ausschließlich unter holycross23@gmx.de. Vorbestellte Karten müssen 30 Minuten vor Spielbeginn an der Abendkasse abgeholt werden.