Kritik an Exzellenzwettbewerb: Anträge vernichten wertvolle Zeit

Die beiden Exzellenzcluster „Religion und Politik“ (oben l.) sowie „Mathematik Münster“ (oben r.) werden im Rahmen des Wettbewerbs gefördert. Nach der Entscheidung zur vergangenen Runde wurde vor dem Schloss mit den Siegern angestoßen (unten l.). Beim Neujahrsempfang am vergangenen Freitag (unten r.) übte Rektor Johannes Wessels Kritik an dem Verfahren.

Der Startschuss der Deutschen Forschungsgemeinschaft zur neuen Wettbewerbsrunde für die Exzellenzinitiative beschäftigt die Universität Münster – Rektorat und viele Wissenschaftler in diversen Fachbereichen ganz erheblich. Rektor Prof. Johannes Wessels kündigte beim Neujahrsempfang der Uni am vergangenen Freitag neue Bewerbungen an, nutzte das Forum aber auch, um erhebliche Kritik am wettbewerbsorientierten Verfahren zur Verteilung von Fördermillionen zu formulieren.