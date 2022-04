Küche in Studierendenwohnheim in Brand

Am frühen Dienstagmorgen wurde die Feuerwehr zu einem Brand in einem Studierendenwohnheim gerufen. Eine Küche stand in Brand. Die Feuerwehr rettete einen Bewohner aus der betroffenen Wohnung.

Brand in Studierendenwohnheim: Die Feuerwehr Münster rückte am frühen Dienstagmorgen zu einem Einsatz in Münster-Nienberge aus.

In den frühen Morgenstunden wurde die Feuerwehr Münster zu einem Küchenbrand an der Isolde-Kurz-Straße in Nienberge gerufen. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war bereits der Flur im ersten Obergeschoss verraucht, berichtet die Feuerwehr. Ein Trupp unter Atemschutz wurde zunächst zur Menschenrettung mit einem Strahlrohr eingesetzt. So konnte eine Person aus der betroffenen Wohnung gerettet werden, teilte die Feuerwehr weiter mit.

Bewohner ins Krankenhaus gebracht

Da der komplette Flur verraucht war, kontrollierte ein weiterer Trupp zunächst alle Wohnungen im ersten Obergeschoss. Dort traf die Feuerwehr nach eigenen Angaben keine weiteren Personen an. Anschließend konnte das Feuer laut Mitteilung bekämpft und gelöscht werden. In der betroffenen Wohnung brannte ein Herd, eine Küchenzeile und das Inventar. Der Bewohner wurde zunächst vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt und versorgt und musste dann aufgrund einer Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus gebracht werden. Insgesamt befanden sich laut Feuerwehr rund 25 Einsatzkräfte im Einsatz.