Kulinarische Reise durchs ländliche Frankreich in Münster

Am 1. Dezember ist der Kaufmann und Schottland-Liebhaber Rainer an der Reihe. Im Menü des 56-jährigen Münsteraners trifft die westfälische auf die schottische Küche: Seine Gäste werden mit Tatar vom schottischen Räucherlachs mit Orangenfilets auf Pumpernickelerde, Whiskybraten von der alten Sheila mit Kartoffel-Pastinaken-Stampf an roten Möhren und Kräuterseitlingen und Original Sticky Toffee Pudding mit Karamell-Toffee-Soße, Himbeer-Cranachan in Memorial Daniel verwöhnt.



Foto: RTL/itv studios