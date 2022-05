Tante August schließt – und sucht ein neues Domizil

Tante August an der Augustastraße schließt 2023. Betreiber Jo Mester sucht nach einem alternativen Standort.

Seit über zehn Jahren ist Tante August der gute Onkel im Südviertel. Konzipiert als Ort, an dem sich die Gäste so heimisch fühlen sollen wie im eigenen Wohnzimmer, hat das Café, das ursprünglich mehr Kiosk als Gastro-Betrieb war, längst Kultstatus erreicht. Doch nach elfeinhalb Jahren wird Ende Juli 2023 Schluss sein mit dem Betrieb an der Augustastraße.