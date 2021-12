Kultur ist bis heute ihre Leidenschaft

Über Jahrzehnte hinweg gehörte Beate Vilhjalmsson zu den bekanntesten Ratsmitgliedern in Münster. Erst mit 78 Jahre schied sie aus und legte auch ihr Bürgermeisteramt nieder. Am Dienstag (14. Dezember) feiert die Sozialdemokratin ihren 80. Geburtstag.

Auch bei großen Karrieren steht am Anfang oft eine eher belanglose oder fast schon zufällige Begegnung. Für Beate Vilhjalmsson, die Grand Dame der münsterischen SPD, die am heutige Dienstag (15. Dezember) ihren 80. Geburtstag feiert, gilt das auf jeden Fall. 31 Jahre Ratsmitglied, 16 Jahre Bürgermeisterin, 15 Jahre Vorsitzende des Kulturausschusses, sechs Jahre Vorsitzende des Betriebsausschusses Münster-Marketing – nur wenige politisch aktive Menschen der jüngeren Vergangenheit können mehr Funktionen und einen größeren Wirkungskreis vorweisen.

Am Anfang indes stand die Begegnung einer jungen Lehrerin, die 1973 zum münsterischen Hansa-Kolleg kam (wo sie auch bis zur Pensionierung 2007 blieb) und irgendwann den Lehrerkollegen Jürgen Siekmann traf. Siekmann war bei der SPD aktiv und wies Beate Vilhjalmsson darauf hin, dass man in der Arbeitsgemeinschaft Schule noch eine Genossin gebrauchen könnte, die sich speziell mit den Berufskollegs auskenne.

SPD-Mitglied seit 1985

Es kam, was kommen musste. Die heutige Jubilarin trat 1985 in die SPD ein, kandierte 1989 erfolgreich für den Rat und blieb der Politik bis zum vergangenen Jahr treu.

War es erst die Schulpolitik, der sich Vilhjalmsson verschrieben hatte, so schwenkte sie bald zur Kulturpolitik um und fand hier ihre politische Erfüllung. Als großen Fortschritt bezeichnet sie in diesem Zusammenhang, dass sich der frühere vermeintliche Gegensatz zwischen der der Hochkultur und der populären oder auch alternativen Kultur weitgehend erledigt hat. So war es für die Sozialdemokratin nie ein Problem, sich gleichermaßen für das Theater Münster und das Pumpenhaus zu engagieren.

Aktiv in der Initiative Stadtkultur

Gerade die Kultur begleitet sie über ihr Ausscheiden aus der aktiven Politik hinaus. Vilhjalmsson ist Mitglied der Initiative Stadtkultur, die sich für den Bau einer Konzerthalle in der Innenstadt einsetzt. Den Bürgerentscheid 2008 gegen eine Musikhalle hat sie bis heute nicht vergessen. Und sie möchte verhindern, „dass noch einmal ein Jahrzehnt verloren geht“.