Abgeschlossene Gesellschaft

Die „Sommergäste“ von Maksim Gorkij zeigen russische Müßiggänger am Vorabend der Revolution. In Münster schließt Andreas Kriegenburg das große Ensemblestück an die Gegenwart an.

Dem Pausensekt, vermutlich aus der Krim, haben sie wohl reichlich zugesprochen: Waren die „Sommergäste“ zu Beginn dieses Theaterabends noch hinlänglich damit beschäftigt, in buntem Durcheinander auf ihrer Datscha herumzusitzen oder herumzuschlurfen, so teilen sie sich nach der Pause fein säuberlich in zwei Gruppen. Während die Herren im Hintergrund irgendwelchen Zerstreuungen nachgehen, verfallen die Damen beim Kuchenessen in alkoholisiert enthemmtes Lallen. Was den Mitgliedern des Ensembles mit Wonne von den Lippen kommt.