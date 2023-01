Am Nassen Dreieck noch mal ein wenig Vertrautes

Man könnte meinen, Gehen sei etwas weitgehend Selbstverständliches, Alltägliches, Banales. In Zeiten aber, in denen sich junge kräftige Menschen selbst bis zum letzten Meter noch motorisiert beschleunigen wollen, ist diese seit den Zeiten des Homo erectus revolutionäre Bewegung mit der Moderne anscheinend in das Stadium eines Kulturgutes eingetreten. Katharina Kneip ist am Sonntag mit dem 9-Uhr-Glockenschlag des Domes aufgebrochen, sich und das Gehen auf dieser Erde zu erleben, seinen Wert zu erkunden.

MEHR ZUM THEMA Mit Wind und Wade um die Welt Künstlerin Katharina Kneip umrundet einmal die Nordhalbkugel – zu Fuß

An die 50 Menschen versammelten sich am kalten Sonntagmorgen am Dom, der schon mit bunten Fahnen für das Pontifikalamt des Bischofs mit der Prinzengarde geschmückt war. Bevor Kneip über Michaelisplatz und Prinzipalmarkt ihre ersten Schritte in die weltumspannende Langzeit-Performance „Round:Motion“ setzte, machten Familie und Freunde zahlreiche Selfies, erhielt Kunstfreund Karsten „mit K“ noch ein Autogramm, flossen inmitten der munteren Aufbruchstimmung auch einige Abschiedstränen.

Wasserstraßen-Dreieck

Aus den acht Kilo Basisgepäck haben Lebensmittel 14 Kilo Last werden lassen. Und gleich am ersten Tag stemmt die Künstlerin 48 Kilometer bis zum Nassen Dreieck, wo sich die Wasserstraßen Dortmund-Ems-Kanal und Mittellandkanal verzweigen. Dort übernachtet Kneip in einer Aussichtsbox, die sie von früheren Wanderungen schon kennt – gleichsam noch mal etwas Vertrautes, bevor es über Hamburg und Kiel ins Unvertraute geht.

Gehen hat Potenzial

Abend für Abend muss Kneip dann einen Übernachtungsplatz finden, Sommer und Winter werden ihren Tagesrhythmus bestimmen. Die Natur als Raum und als Zeit entschleunigt erleben, das ist eines ihrer Ziele: „Das Gehen hat mehr Potenzial.“ Das Gehen der Katharina Kneip hat begonnen, es wird wahrscheinlich sechs, sieben Jahre dauern, bis sie über Prinzipalmarkt und Michaelisplatz wieder auf den Domplatz zurückkehrt. Münster wird dann eine andere Stadt sein. Und Katharina Kneip ein anderer Mensch.

Wir werden regelmäßig über dieses Kunstprojekt berichten.