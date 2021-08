Münster

Das Theater Münster startet am 4. September in die neue Saison. Das unausgesprochene Motto der Saison lautet also „Kontrollierte Offensive“. Bis zu 600 Zuschauer will das Theater im Großen Haus zulassen, 200 im Kleinen Haus. Es stehen einige spannende Uraufführungen an.

Von Johannes Loy