Begegnungen mit schrägen Vögeln

Ein buntes Ensemble bringt kulturelle Farbe in die Rieselfelder und sendet Signale in die Natur zurück.

Im Spielwarenhandel findet man das „Mikado“-Spiel, dem sich drei Männer hinter dem Rieselfeldhof hochkonzentriert widmen, vermutlich nicht. Zunächst wirkt es ja auch bloß wie ein Haufen hingeworfener, je über zwei Meter langer Schilfrohre, die akribisch bis auf den letzten Stängel umgelagert werden. Es gelten die bekannten Regeln.

Oder auch nicht, denn das Wandertheater „Schilfgeflüster“ schickt das Publikum in den Rieselfeldern auf einen Parcours durch eine Welt abseits aller Erwartungen. So hat man dieses und jenes dort noch nie gesehen oder erfahren. Etwa die Symmetrie einer geradezu quadratischen Weidenbepflanzung mit Querachse, die eine an rhythmische Sportgymnastik erinnernde Choreografie aufnimmt, umschmeichelt und unterstreicht. Ein roter Reifen schwingt, dazu werden Windgeräusche gepustet.

Das skurrile, clowneske Spiel, das Regisseurin Hilde Cromheecke und ihr neunköpfiges Ensemble vollführen, belauscht die Umgebung und sendet eigenwillige Signale in die Natur zurück: Ein Damentrio (auch bekannt als „Dreierlei“) imitiert die Laute von Gänsen, Enten und anderen Wasservögeln, von Fröschen und Katzen, und verquickt das Ganze schließlich zu einem barocken Chanson. Im Hintergrund sind derweil vereinzelt die eigentlichen Bewohner des Naturschutzgebietes vernehmbar. Über ihr Votum zur närrischen Darbietung kann nur spekuliert werden.

Aber dazu, so treibt eine Schilf schneidende Aufseherin in krausem Schweizer Dialekt die Anwesenden ungehalten an, sei keine Zeit. Schließlich sei dies kein Ausflug zum Spaß. Was natürlich überhaupt nicht stimmen kann. Schon angesichts des seltsamen Schwarms bunt Gekleideter, der einige Meter weiter auf einer Wiese herumtrabt, sich sammelt und in grotesker Weise stolziert oder vermeintliche Nahrung aufpickt. Selbst die hier regelmäßig auf der Lauer liegenden Naturfotografen dürften solche schrägen Vögel noch nicht vor die Linse bekommen haben. Der Rhythmus variiert, und Klamauk und Poesie tanzen immer wieder herzerfrischend miteinander. Und die Umgebung? Ist flüsternd nach und nach in alle Sinne gefahren.