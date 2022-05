Bruckner im Mutterhaus

Fast der ganze sinfonische Bruckner in fünf Jahren: Golo Berg und das Sinfonieorchester Münster huldigen dem großen österreichischen Komponisten mit einem Aufführungszyklus, der nicht im Theater, sondern in einer Kirche stattfindet, wie es ja auch zum gläubigen Katholiken und Organisten Anton Bruckner passt. Am 21. Mai beginnt die Konzertreihe in der Mutterhauskirche der Franziskanerinnen.

