Buchführung des laufenden Irrsinns

Satirischer Jahresrückblick bis in den Frühsommer? Das war für die drei Erzkomödianten von Storno schon fast normal, weil der große Andrang es verlangte. Mit der „Inventur“ gehen sie jetzt ganzjährig auf Tour.

Was ist das nur für eine Zeit, in der Schulden „Sondervermögen“ heißen, sogenannte Querdenker Pferden die Medikamente wegfuttern und bei der Wahl eines neuen Verteidigungsministers auch dessen Nachname ein Rolle spielt, sofern man international nicht unnötig irritieren will?