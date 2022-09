Das Erwachen der Liebe in dunkler Zeit

Am Wochenende feierte „Der Trafikant“ in einer passgenauen Inszenierung von Tanja Weidner Premiere in Münster. Das Wolfgang-Borchert-Theater beweist damit erneut, bei der Programm-Auswahl am Puls der Zeit zu sein, und eröffnete so seine Spielzeit 2022/23.

Der ahnungslose Junge aus dem Salzkammergut in der großen Stadt Wien. Das zarte Aufblühen der ersten Liebe und das böse braune Erwachen Österreichs in der Zeit des aufziehenden Nationalsozialismus: Das sind die kontrastierenden Zutaten des 2012 erschienenen Romans „Der Trafikant“ von Robert See­thaler, der auch in Nordrhein-Westfalen sukzessive zum Deutsch-Standardprogramm der Sekundarstufe II zählen soll. Längst ist seit der Uraufführung in Esslingen 2016 ein Bühnenstück mit Blickrichtung auf schulische Verwertung daraus geworden. Am Wochenende feierte „Der Trafikant“ in einer passgenauen Inszenierung von Tanja Weidner Premiere in Münster. Das Wolfgang-Borchert-Theater beweist damit erneut, bei der Programm-Auswahl am Puls der Zeit zu sein, und eröffnete so seine Spielzeit 2022/23.

Zum Stoff: Als ihr Geliebter bei einem Gewitter in einem See ertrinkt, sieht sich die vor der Armut stehende Mutter (Ivana Langmajer) gezwungen, ihren heranwachsenden Sohn Franz (Alessandro Scheuerer) dem alten Jugendfreund Otto Trsnjek (Gregor Eckert) anzuvertrauen. Dieser betreibt als beinamputierter Invalide aus dem Ersten Weltkrieg in Wien einen für Österreich typischen Tabak- und Zeitungsladen („Trafik“). Der Junge hat also erst mal Bleibe und Heimat. Die Liebe zu dem handfesten böhmischen Mädchen Aneszka (Rosana Cleve) erwacht, der junge Mann, dem Alessandro Scheurer rollengerecht den Charakter des Heimatlosen und Zweifelnden verleiht, sucht Halt und findet ihn in der aufregenden Bekanntschaft mit dem Psychoanalyse-Begründer Sigmund Freud. Jürgen Lorenzen sieht ihm in seiner Aufmachung verflixt ähnlich, wenngleich „Freud“ hier eher eine Chiffre für den reifen, aber in Liebesdingen nicht minder ratlosen Ratgeber ist.

Stefan Bleidorn hat für die „Coming-of-Age“-Geschichte in politisch gefährlicher Zeit eine abstrakte, dafür aber umso wandlungsfähigere Bühne geschaffen. Der glitzernde See aus Alu-Folie, in dem der Liebhaber der Mutter zu Beginn ertrank, schwebt fortan wie eine heimatliche Erinnerung des jungen Trafikanten über der Szenerie. Die weißen Banner auf der Bühne dienen als Projektionsleinwand. Sie vervielfältigen das Bild der Mutter, die ihrem Sohn brieflich beisteht, und liefern die Fläche für filmische Projektionen aus der großen Stadt und für den Weltenbrand, den die Braunen entfachen. Die Drehbühne in der Mitte ist dem Wiener Nachtleben und den erotischen Traumsequenzen des jungen Trafikanten vorbehalten. Alsbald kündet ein Zeitungshagel vom heraufziehenden Kriegsgewitter.

Stärken hat Tanja Weidners Inszenierung vor allem in den berührenden Gesprächen zwischen Franz und Freud sowie zwischen Franz und seiner Mutter. Geht es um das Poltern der NS-Schergen, wird der Stoff auch im Blick auf das angezielte junge Publikum eher plakativ, damit der zeithistorische Hintergrund erkennbar wird. Besonders im Gedächtnis bleibt mit seinem engagierten Spiel Gregor Eckert, der als invalider Trafikant Otto nicht nur die österreichische Stimmfärbung bestens drauf hat, sondern den NS-Schergen auch noch als Einbeiniger lautstark und kraftvoll Widerstand leistet.

Reife Theatergäste werden sich an zeitgeschichtlich ähnlich gelagerte Stücke von Ödön von Horváth erinnern, für junge Leute dürfte die Bühnenadaption in Münster die schulische Lektüre anregend begleiten.