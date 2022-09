Der Kaiser und sein Taufpate

Westfalen feiert einen doppelten „Geburtstag“. Vor 900 Jahren wurde der spätere römisch-deutsche König und Kaiser Friedrich I. Barbarossa (1122-1190) geboren. Ein Herrscher mit europäischem Anspruch! Im gleichen Jahr wurde das Stift Cappenberg gegründet, das die Geschichte Westfalens maßgeblich beeinflusste. Barbarossa und Cappenberg mit seinem Stiftsgründer Graf Otto von Cappenberg hatten enge Be­ziehungspunkte. Otto war 1122 Taufpate Barbarossas. 1156 schenkte er als Stiftspropst dem Kloster den berühmten Cappenberger Kopf und die Taufschale des Kaisers, die sich heute im Besitz des Kunstgewerbemuseums der Staatlichen Museen zu Berlin befindet. „Ein Memorial-Ensemble“, so formuliert es Dr. Gerd Dethlefs, Kurator der Ausstellung „Barbarossa. das Vermächtnis von Cappenberg“. Dieses Ensemble, garniert mit historischen Urkunden aus jener Zeit, markiert den kunsthistorischen Höhepunkt der Cappenberger Schau, die sich als „Prä­ludium“ (Deth­lefs) zu einer noch größeren respektive europäisch bestückten Schau versteht. Diese wird vom 28. Oktober an im Landesmuseum in Münster zu sehen sein.

Ein Historiengemälde auf Schloss Cappenberg aus dem Jahre 1832 zeigt den Tod Barbarossas nach der Überquerung eines Flusses im Jahre 1190. Foto: LWL

„Stiftsgründung als Teil einer Friedensbewegung“, so nennt Gerd Dethlefs die thematische Grundausrichtung der rund 60 Exponate umfassenden Präsentation in Cappenberg. Deren Hauptexponat, der kostbar ver­goldete Bronzekopf, war angeblich ein Geschenk des Kaisers Friedrich I. Barba­rossa an seinen Taufpaten Otto von Cappenberg, als dieser 1156 Propst von Cappenberg wurde. Die herausragende künstlerische Qualität der etwa 30 Zentimeter hohen Büste ist unbestritten. Ebenso unzweifelhaft ist die Funktion als Behältnis von Reliquien des Evangelisten Johannes. Doch die lange bemühte These, dass der Kopf Barbarossa selbst zeige, lässt sich laut moderner ­Forschung nicht halten.

Die Taufschale Barbarossas, eine kostbare Leihgabe aus Berlin Foto: LWL

Ein westfälischer Geschichtsort: Cappenberg Foto: Die Umwandlung der Burg Cappenberg in ein Kloster 1122 gilt als eine der wesentlichen Weichenstellungen der Geschichte Westfalens. Der Erinnerungsort Cappenberg lässt an wichtige Personen und Ereignisse mittelalterlicher Geschichte zurückdenken. Die aktuelle Aus­stellung deckt hierzu neue Aspekte auf: Als Sühne für die Brandstiftung des Domes und der Stadt Münster entsagten die Brüder Gottfried und Otto von Cappenberg damals dem weltlichen Leben, übergaben ihren Besitz der Kirche und widmeten ihre Existenz ganz dem geistlichen Leben. Indem Otto von Cappenberg sein süddeutsches Erbe den Staufern überließ, trug er zum Aufstieg der Familie Barbarossas zu königlichen und kaiserlichen Würden bei. So wurde er Taufpate von Friedrich Barbarossa. Die Ausstellung zeigt, wie die Stiftsgründung mit der Geschichte Barbarossas und mit dem damals ausgehandelten Frieden zwischen Papst und Kaiser verbunden ist.pd/loy ...

Normalerweise befindet sich der Cappenberger Kopf im Safe der anliegenden Klosterkirche, die als eine der ältesten Kirchen Westfalens und als Gesamtkunstwerk eigener Prägung den Bogen zu jener Zeit des Staufer­kaisers schlägt. Die Taufschale, Leihgabe aus Berlin und eher ein Andenken an die Taufe des späteren Kaisers als wirkliches Tauf-Utensil, ist als Leihgabe aus Berlin das teuerste Exponat der Schau. Sie muss in Cappenberg 24 Stunden am Tag bewacht werden. Kopf und Schale werden vom 28. Oktober an auch in Münster zu sehen sein.

Museumsdirektor Dr. Hermann Arnhold und Landesdirektor Dr. Georg Lunemann (r.) in der modern aufbereiteten Schau in Cappenberg. Foto: Carmen Körner

Es empfiehlt sich, zum Einstieg in die Schau den Animationsfilm „Cappenberg 1122“ des LWL-Medienzentrums anzuschauen. Er verbindet in zehn Minuten die Geburt Barbarossas mit der Stiftsgründung und macht deutlich, wie sich das regionale Geschehen mit der großen europäischen Geschichte verband.

Im unteren Flur sind mit großen Leuchttafeln die entscheidenden zwölf weltlichen und geistlichen Hauptpersonen der Stiftungsgründung aufgeführt, bevor im zentralen Saal das „Memorial-Ensemble“ den Betrachter ganz für sich einnimmt. Im Freiherr-vom-Stein-Saal im Obergeschoss des Schlosses kommen Rezeptions­geschichte und aktuelle Kunst zu ihrem Recht. Barbarossa wurde nicht zuletzt durch den preußischen Minister und Reformer, den Freiherrn vom Stein, der Cappenberg als Ruhesitz wählte und die deutsche Geschichtsforschung vorantrieb, zu einer nationalen Leitfigur des 19. Jahrhunderts. Der Name des Kaisers wurde noch durch den Feldzug der Wehrmacht 1941 gegen die Sowjetunion missbraucht. Die ­Videoarbeit „flags“ von Johanna Reich aus dem Jahre 2011 problematisiert den Mythos Barbarossa.

Auch das Jahr 1122 gilt heute als „Zeitenwende“. ­ Landesdirektor Dr. Georg Lunemann charakterisiert die Ausstellung so: „Sie gibt Aufschluss über das Leben der schillernden Figur von Kaiser Rotbart. Wir erzählen in der Ausstellung eine Aus­steiger-Geschichte, eine Geschichte vom Umdenken, aber auch vom Umdeuten.“

Bis 5. Februar 2022. Heute,

13. September, ist die Schau zur Eröffnung von 18.30 Uhr bis 22 Uhr bei freiem Eintritt zugänglich.