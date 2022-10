Ein feines Fest der Peinlichkeiten

Wer sich schämt, versucht das meistens zu verbergen. Dabei wäre es vielleicht besser, ganz offen damit umzugehen, ja mehr noch, die Scham direkt ins Rampenlicht zu stellen. Und genau das macht das Theaterlabel Physical Monkey. In seiner neuen Produktion „the SHAME must go on“ deklinieren Sabeth Dannenberg, Kristin Scheinhütte und Jasper Schmitz allerlei Peinlichkeiten durch. Herausgekommen ist eine höchst amüsante Inszenierung, die am Freitag im Pumpenhaus Premiere hatte.

