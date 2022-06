Ein Institut macht sich selbstständig

Als Institut und Ableger in einem Pavillon fing es 1972 an. Heute residiert die selbstständige Kunstakademie Münster auf dem Leonardo-Campus im eigenen Haus mit zahlreichen Werkstätten.

In Münster würden „willenlose Schafe in einem Gatter“ zusammengetrieben in einer „reaktionären Hochschule“. Kräftige Wellen von Verbänden und aus dem Blätterwald rauschten gegen eine Aral-Tankstelle an der Weseler Straße und einen Pavillon an der Geiststraße; jene beherbergte eine Mini-Bibliothek, dieser seit Januar 1972 eine Ausbildungsstätte für künstlerisch begabte Menschen. Der Sturm der Entrüstung galt weniger den Räumen als der Idee, die darin einzog, und dem Prinzip, das daraus folgte: die Akademie und ihre Klassen.