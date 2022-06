Ein munterer Buchstabensalat

Es gibt einen Schreck, den man nie vergisst: Der rappelnde Wecker am frühen Morgen! Und dann noch im gefühlten Tiefschlaf zur Schule! Paula (energisch eigensinnig: Emma Lari Palacios) wird zwar von ihrer Mutter geweckt, tagträumt aber weiter: Noch schlittert der Schulbus durchs Regenwetter, da segelt Paula schon als Pirat auf hoher See – und dabei ist die ganze Kinderkompanie der „Amateurbühne Münster-Ost e.V.“ mit von der Partie. Im Stück „Der Sprachabschneider“ bewies die Premiere im Bennohaus den inspirierenden Elan kleiner Leute für große Ideen.

Paula träumt auch auf der Schulbank wie ungestört weiter, da taucht Herr Vie­lolog (vital und witzig: Katharina Hihn) auf und macht einen Vorschlag: Sie soll dem Bösewicht Prädikat, Präpositionen und „alte Stammsyllaben“ abtreten – gegen Quittung. Als Gegenleistung würde Vielolog Paulas Hausaufgaben übernehmen! Paula fackelt nicht lange – und ist ihre Sprache (fast) los. Vielolog knüpft seinen Buchstabengewinn wie ein Mobile an einem aufgespannten Regenschirm neben der Bühne auf.

Mutter und Erzählerin (Emma Styler in fürsorglich-mahnender Doppelrolle) merken es als erste: „Paula, wohin fließt der Main?“ Paula: „Main fließt Rhein.“ Der Sprachdieb Vielolog, wie aus dem Nichts auftauchend, aber feilscht weiter: „Ich will alle deine Verbformen!“ Ein harmloser Zirkusbesuch, dessen Atmosphäre durch Zirkusgeräusche anderer Kinder inklusive Zirkusmusik synchronisiert wird, lässt Paulas Verständigungsdefizite eklatant werden. Bald wird ein Zahlensalat schlechter Zensuren über Paula ausgeschüttet.

Eine anonyme Tagträumerei sendet erste Warnsignale: Ihre vertraute Umgebung registriert sorgenvoll Paulas unerklärliche Falschsprecherei. Derweil schwatzt ihr der schuftige Vielolog noch die Konsonanten ab. Als sie für ihre Mutter einkaufen soll, ist ihr die Sprache endgültig ins Kauderwelsch entgleist: „Zehn Rötchen, eine Tüte Raupen und Taubzucker“. In Rumpelstilzchen-Manier bietet Vielolog einen Ablöse-Handel an: Sie soll einen Fantasiezettel in Umgangssprache zurückkorrigieren. Per Grammatik und Wörterbuch kann Alex (frisch und mitfühlend: Milla Steffens) im Teamwork das Losungswort dem Vie­lologen um die Ohren pfeffern: „Sprachabschneider!“

Gerade das (Im-)Provisorische in Szenerie und Darstellung (Regie: H. Neuhaus, K. Tewes und F. Seeberger), das unprätentiöse, fast spontane Spiel der Kinder, ließen die Botschaft: „Wahre Freundschaft siegt!“ völlig natürlich und folgerichtig erscheinen. Aber auch die Bedeutung bewusster Sprache: Ohne sie landet man im Nirgendwo. Herzlicher Beifall.