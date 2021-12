Ein Szenario voller souveräner Schräglagen

Boulevardtheater stellen keine Fragen – aber kennen alle Antworten. Kein Drama, keine Bagatelle, die nicht mit einer fixen Idee aus der Welt geschafft wäre: Boulevardstücke durchqueren schadlos jede Wüste ohne einen Tropfen Wasser. Auch in der Premiere „Landeier 2 – Jetzt geht’s zum Scheunenfest!“ (Regie: Roland Heitz) des Boulevardtheaters Münster triumphieren Komik, Klamauk und Katastrophe im großzügigen Maßstab nachsichtiger Menschenkenntnis: Nachdem Jan und Jens ihre „(Ehe-)Frauen gesucht“-Weltreise ruhmlos absolviert haben, steht ihre Kneipe in der KÜ-Metropole Gimbte vor der Pfändung. Die hereingeschneiten Exbesitzer Gertrud und Hein fackeln nicht lange: Exakt die fällige Ablösesumme von 9995,50 Euro winkt als Preisgeld beim diesjährigen „Preistanzen der Landfrauen“. Also entdeckt und mobilisiert die verfügbare Männerwelt aus Jens, Jan, Hein und Richard ihr Transvestiten-Talent. So weit, so absurd.

